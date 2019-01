Cada português bebe, em média, 12,3 litros de bebidas alcoólicas por ano por pessoa. A Organização Mundial de Saúde quer ver os números a diminuírem consideravelmente.

Consome-se mais álcool per capita em Portugal do que na Rússia, revela a Organização Mundial de Saúde (OMS). No total, cada português consome 12,3 litros de bebidas alcoólicas por ano, enquanto cada russo bebe 11,7 litros no mesmo espaço temporal.



Os resultados do inquérito levado a cabo pela OMS mostram que ambos os países estão acima da média europeia no consumo de álcool. Os habitantes do continente europeu bebem, em média, 9,8 litros de bebidas alcoólicas por ano. Mas o consumo tem vindo a diminuir nos últimos anos, mostram os resultados citados pelo jornal Público.



No último inquérito da OMS, Portugal continuava abaixo dos russos no nível de consumo, mas o facto de se ter verificado um decréscimo significativo do consumo no país a leste justifica o facto de agora Portugal surgir acima. Na Rússia foram implementadas várias medidas dissuasoras para reduzir o consumo per capita. Uma atuação que a OMS gostava de ver replicada em vários países que se mantêm acima da média, como Portugal.



A Organização Mundial de Saúde pretende que o país olhe para exemplos estrangeiros para ajudar a reduzir o nível de consumo. Entre as medidas que podem vir a ser implementadas constam aumentar a taxação sobre as bebidas alcoólicas ou ainda estabelecer preços mínimos para as mesmas. Foi ainda sugerido pela representante nacional da OMS Carina Ferreira Borges que se reduza a exposição à publicidade e ao marketing das bebida com teor alcoólico.



Mesmo estando acima da média europeia no que ao consumo de álcool diz respeito, a verdade é que em Portugal se registam menos mortes relacionadas com o álcool do que a média. No país, por cada milhão de mortes, 282 são provocadas pelo consumo alcoólico enquanto na União Europeia, a média salda-se nas 383 mortes por cada milhão.