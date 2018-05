Choro, castigos, pais chamados de madrugada, uns compreensivos, outros indignados com os filhos - e alguns com a polícia. São quase todos miúdos de famílias com poder económico, identificados a beber álcool na rua, sem idade para isso.

As duas dezenas de agentes da PSP não foram suficientes para travar todos os menores que estavam na zona de Santos. Em segundos, após a chegada da polícia, os jovens, que estavam no fim da Av. D. Carlos I, em Lisboa, fugiram em todas as direcções. Ainda assim, os agentes conseguiram identificar 74 menores, dos quais 45 tinham menos de 16 anos. Há anos que a zona é conhecida pelo problema dos menores embriagados na via pública. Agora, com as intervenções policiais, a noite termina frequentemente com alguns pais a saírem da cama para ir buscar os filhos.



A operação Noites 100 vícios, que a SÁBADO acompanhou a 27 de Janeiro, foi preparada ao pormenor horas antes na esquadra da PSP da 1ª Divisão, no centro de Lisboa, onde se reuniram agentes da PSP, técnicos da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco e futuros juízes e procuradores, alunos do Centro de Estudos Judiciários. Durante os briefings, a responsável da PSP, comissária Aurora Dantier, explicou que a acção alargada tinha um carácter preventivo e pedagógico. A ideia era prevenir o consumo de álcool e drogas e ao mesmo tempo evitar que os menores sejam vítimas de crimes ou que eles próprios cometam um ilícito criminal. Aurora Dantier explicou à SÁBADO que a polícia tem encontrado situações graves, por exemplo jovens embriagados que acabam por ser vítimas de roubo ou mesmo de abuso sexual.



Cerca de uma hora antes da operação, alguns agentes da PSP foram enviados para o local para darem conta do ambiente e transmitirem informação sobre os locais onde os menores se juntavam. Pouco depois da 1h, arrancaram da esquadra mais de 50 agentes e civis, em autocarros, carrinhas e carros-patrulha, em direcção a Santos.



No local, os agentes da PSP à civil começavam a posicionar-se. Cerca de 20 minutos depois, no fim da Av. D. Carlos I, a PSP criou um perímetro fechado com homens e automóveis, altura em que dezenas de jovens tentaram ultrapassar as barreiras policiais fugindo descontroladamente e o mais depressa possível. Pelo caminho abandonaram garrafas e copos de plástico.



Choro e angústia

Os agentes deixaram escapar alguns adolescentes, mas não perseguiram nenhum. Já com o perímetro controlado, alguns jovens insurgiram-se contra a polícia, dirigindo palavras aos agentes e técnicos que faziam a identificação, enquanto outros não evitaram o choro ou gestos de angústia. Meia hora mais tarde, começaram a chegar os pais, alguns deles visivelmente incomodados por terem sido acordados. Um belga que saiu da cama para ir buscar o filho com 15 anos afirmou à SÁBADO não entender este tipo de operações e considerá-las "exageradas", até porque "os jovens e menores também podem beber durante o dia". Acrescentou que além disso tinha "total confiança" no comportamento do filho.



Acabado de chegar de casa, com o capacete na mão, Moreira Rato também explicou que confia no filho, observando que "com 15 anos já tem alguma maturidade". Embora admitindo que a noite envolve riscos, pensa que o grande trabalho pedagógico é feito em casa. De qualquer modo reconhece a importância destas acções, "se houver um interesse maior", isto é, "se a ideia for reunir dados, entender a visão geral e chegar a conclusões úteis na sensibilização para os riscos do álcool e da droga".



Noutro ponto do perímetro, uma das mães perguntava aos agentes: "Ó senhor guarda, agora posso ir para os copos com ela?" Alguns risos nervosos e uma adolescente que chorava copiosamente, apesar de amigas procurarem tranquilizá-la. A mãe tinha passado um raspanete à filha: afinal, ela tinha-lhe dito que ia para casa de amigas, e agora estava ali. Também por isso, talvez, nos respondeu que achava "muito bem" as operações deste género. Ao lado, uma outra mãe, que ela conhecia, mostrava-se mais calma e também considerava estas operações positivas, embora sublinhasse que o filho "faz o que fazem todos os miúdos, tem amigos, boas notas" e, por isso, tinha confiança nele e assegurava que não consumia álcool.



Com a filha menor pela mão, Sofia Seabra, ainda estremunhada, mencionava que a operação "é óptima para prevenir droga e álcool, mas assusta um pouco pelo exagero do aparato policial". Reconheceu que não adora "que ela [a filha] saia", mas garantiu que "estava num grupo de amigos com quem costuma sair e de dia ou de noite não há grandes diferenças".



Um grupo de raparigas, também menores, conversava sobre "a chatice" de terem que alertar os pais àquela hora da manhã. Uma delas tentava explicar que os seus pais estavam fora, outra, em surdina, queixava-se do prenúncio de castigo, até porque não era a primeira vez. Não era essa a ideia de Nuno Clode. Foi a primeira vez que teve que ir buscar a filha menor que estava com amigas de idades semelhantes. Reconhece que "estas operações são para ser feitas", mas acrescenta que os filhos nunca lhe deram problemas.

Por vezes surgem jovens carenciados ou mesmo em risco, como uma das raparigas de 14 anos que foi sinalizada pela Comissão de Protecção, mas a maioria são adolescentes que frequentam escolas privadas e secundárias do centro da cidade, alguns de famílias com elevado poder económico. Os técnicos não hesitam em apontá-los como "os piores, os mais mal-educados e aqueles cujos pais mais se demitem das suas responsabilidades parentais".



Cães à procura de drogas

Identificações feitas, jovens entregues aos pais, ou a um adulto que se responsabilize (no caso de terem mais de 16 anos e menos de 18), ou então com autorização telefónica, a operação terminou. No fim, foi ainda feita uma vistoria ao local, com cães da Unidade Cinotécnica da PSP, que acabou por não detectar estupefacientes.



Cerca das 3h, a operação continuou em direcção ao Cais do Sodré, onde os agentes da PSP se posicionaram para cortar a passagem na Rua dos Remolares. O alvo era um bar a meio da rua. A ideia, além de perceberem se havia menores, era detectarem outros ilícitos, por exemplo, como a falta de licenças de funcionamento ou de venda de álcool. Durante essa operação, a PSP levantou 28 autos de contra-ordenação a estabelecimentos, três dos quais por venda de álcool a menores.





Artigo originalmente publicado na edição 719, de 8 de Fevereiro de 2018.