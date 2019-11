Portugueses pagam o 5.º gás mais caro da UE

Os portugueses pagaram o quinto preço mais alto da União Europeia (7,6 euros por 100 kwh) pelo gás para consumo doméstico, com a média da União Europeia (UE) a fixar-se nos 6,3 euros, no primeiro semestre do ano, segundo o Eurostat.

Nos primeiros seis meses do ano, a Suécia apresentou o preço mais alto para o gás de consumo doméstico (11,8 euros por 100 quilowatts/hora), seguindo-se a Holanda (9,2 euros) e a Dinamarca (8,6 euros), a Croácia (3,8 euros), e com a Hungria e Roménia (3,5 euros por 100 kWh cada) a apresentarem os menores preços.

Entre o primeiro semestre de 2018 e o de 2019, os maiores recuos nos preços do gás doméstico foram observados na Dinamarca (-1,7%), Hungria (-1,6%) e Áustria (-1,3%) e os principais aumentos na Bulgária (18,3%), Letónia (15,8%) e Estónia (14,2%).

Em Portugal, o gás para consumo doméstico subiu de 7,5 para 7,6 euros por 100 kWh.