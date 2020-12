á um indicador que é o da subida ao longo das últimas semanas da confiança na vacina", referiu, questionando se essa reticência pode vir a desaparecer.

"Portugal tem uma adesão à vacinação muito elevada em todas as vacinas,

mesmo na da gripe, comparativamente a outros países. E este ano essa adesão ainda foi mais elevada. O que leva a crer que a covid tem um impacto tão maior na vida das pessoas que penso que não será problema nenhum", reassegurou Carla Nunes.



Perto do final da reunião com o Infarmed, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa questionou os especialistas sobre a desconfiança que os portugueses podem ter relativamente à vacina contra a covid-19. "HCarla Nunes diz que "tem-se verificado uma evolução" nas pessoas relativamente à confiança na vacina. Segundo a especialista da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa essa confiança deve ser reforçada através de mensagens "claras e curtas", referindo que no entando haverá questões anteriores a esta pandemia que se irão manter no que diz respeito a uma vacina.No entanto, a diretora da Escola Nacional de Saúde Pública, apenas 7% dos inquiridos dizem não querer de todo tomar a vacina.