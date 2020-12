O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, questionou os especialistas presentes na reunião com o Infarmed desta quinta-feira sobre a imunidade da população portuguesa.Referiu que o professor Henrique Barros tinha referido a possibilidade de a percentagem de cidadãos imunes à covid-19 seria perto dos 10%, mas que um outro estudo com um painel serológico apontava para uma imunidade na ordem dos 4% a 5%, lembrando que os números de Henrique Barros podem ser referentes mais à região Norte e menos a nível nacional.O epidemiologista Henrique Barros começou por lembrar que "quando o estudo nacional feito pelo INSA apresentou um valor de 3,4%" de pessoas imunes ao vírus, "os trabalhadores do Porto tinham um reusltado de 3,9%", não muito distante. Mas que como " segunda onda é muito superior à primeira", volta a ser necessário um "grande inquérito nacional para estudar a imunidade dos doentes" que já estiveram em contacto com a infeção sem contrair a doença.Barros foi mesmo mais longe e voltou mesmo a afirmar: "É muito provável que estejamos acima de um milhão e meio de pessoas que já contactaram com a infeção" e que provavelmente estarão imunes ao SARS-CoV-2.A probabilidade de uma terceira onda é menor se, no início do ano, muitas pessoas estiverem já imunes, como acredita que é a situação. "O vírus encontra a porta fechada", compara.