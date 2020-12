Marcelo Rebelo de Sousa colocou quatro questões durante a reunião no Infarmed sobre a pandemia do novo coronavírus. O Presidente da República perguntou como é que os peritos viam o mês de dezembro, em relação ao início de 2021.Manuel do Carmo Gomes respondeu que é expectável um aumento de casos no início de janeiro. "Desde que não alteremos os comportamentos e medidas implementadas, vejo isto com otimismo. Quando chegarmos ao Natal os agregados vão encontrar-se uns com os outros, inevitavelmente haverá um aumento do número de contágios nas festas. Isso reflete-se 15 dias depois na incidência da doença.""Espera-se um recrudescimento no início de janeiro, espero que não seja muito grande e consigamos controlá-lo com a introdução do início da vacinação", adiantou o epidemiologista Carmo Gomes.O especialista frisou que as medidas de distanciamento, uso de máscara e higiene são essenciais para impedir que um contacto motive um contágio pelo novo coronavírus.Baltazar Nunes também respondeu ao Presidente da República. O perito da Escola Nacional de Saúde Pública abordou as "Christmas bubbles", ou "bolhas de Natal", adotadas no Reino Unido: as pessoas cujos agregados se vão juntar no Natal devem limitar ao máximo os contactos sociais nos 14 dias anteriores à quadra natalícia.