Numa altura em que Portugal está habituado a receber os seus cidadãos residentes no estrangeiro, espera-se que a pandemia venha trazer um cenário bastante diferente: devido às restrições impostas pelos seus países de residência, muitos emigrantes portugueses vão optar por passar o Natal e o Ano Novo longe dos seus familiares.

É, pelo menos, o que estima a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, que, à Renascença, revelou que, "em 2020, apenas 50 a 60% dos emigrantes portugueses vieram passar férias de verão ao país".

À SÁBADO, a secretária de Estado acrescenta que a expectativa é que o decréscimo se mantenha para a quadra natalícia: "Prevê-se que venham menos portugueses", principalmente nos casos em que "os países de origem obrigam à realização da quarentena", o que, "não lhes permite passar as férias em Portugal".

É o caso de Diogo Lourenço, 26 anos, que vive há mais de 3 nos Países Baixos e este ano optou por não vir a casa passar o Natal, porque "teria de fazer duas quarentenas, uma à vinda e outra à volta", o que poderia prejudicar o seu trabalho enquanto cozinheiro no restaurante Lokaal 't Loosje, em Amesterdão. "Teria de ficar 10 dias em casa, e apesar de estar em layoff, posso ser chamado a qualquer momento", conta.

Berta Nunes frisa que, neste momento, os portugueses emigrados que retornem ao País não estão obrigados a qualquer tipo de confinamento especial – "chegando a Portugal, estão sujeitos às mesmas regras que os portugueses residentes" –, mas Diogo, cuja mãe e avós se inserem nos grupos de risco da doença, sentir-se-ia na obrigação de se isolar de qualquer forma: "há sempre o medo de contaminar a família".

Aqueles que, ainda assim, decidirem vir a Portugal sujeitam-se às medidas profiláticas dos respetivos países de residência. A Holanda, cujo primeiro-ministro, Mark Rutte, recomendou fortemente a permanência no país até março de 2021, é uma das nações, juntamente com o Reino Unido, a Bélgica, a Alemanha e a Suíça, que têm Portugal na lista dos países dos quais o regresso obriga à quarentena.

No caso da Suíça, lar da segunda maior comunidade portuguesa além-fronteiras – cerca de 200 mil portugueses –, a secretária de Estado afirma que "diligências diplomáticas estão a ser tomadas para que essa obrigatoriedade seja revogada", já que, "pelos critérios da própria Suíça, Portugal já deveria ter sido retirado dessa lista vermelha".

Em França, o país com mais emigrantes portugueses, cerca de 400 mil, a realização da quarentena não é obrigatória à chegada, mas em outros países com grandes comunidades lusas, como o Brasil ou os Estados Unidos (o terceiro na lista dos mais populados por portugueses), o regresso é contingente à entrega de um teste à covid-19 com resultado negativo realizado até 72 horas antes do voo.

E no Reino Unido, onde a quarentena é obrigatória no regresso ao país, espera-se que as medidas profiláticas sejam intensificadas nos próximos dias pelo primeiro-ministro Boris Johnson, como resposta ao agravamento do número de casos.

Ainda assim, a secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas não desaconselha a vinda a Portugal. "Dizemos que as pessoas devem informar-se e tomar uma decisão com base nessa informação", diz Berta Nunes, que defende que os portugueses emigrados "são bem-vindos desde que tomem precauções para se proteger e aos seus familiares".

Para obterem toda a informação de que necessitam, a secretária de Estado encaminha os emigrados para o Portal das Comunidades, que contém, entre outros, folhetos informativos sobre a prevenção da covid-19 e as condições específicas de regresso a países como Alemanha, Espanha, França, Itália, Luxemburgo, Reino Unido ou Suíça, bem como uma página de perguntas frequentes.

Portugal é o país da União Europeia com mais emigrantes em proporção da população residente: mais de 2 milhões, ou aproximadamente 20% dos cerca de 10 milhões que habitam em território nacional.