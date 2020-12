Uma juíza do tribunal de Oliveira do Bairro proibiu crianças acolhidas em lares de irem a casa da família no Natal, citando preocupações com a pandemia, avançou o jornal Público, esta quinta-feira. Sofia Pombo, presidente da direção da Mimar, lamenta todas as crianças que não podem ir a casa e diz que este ano até tem mais crianças a irem a casa na noite de consoada do que é normal.

"Riscos há sempre. Há riscos em irem à escola, irem às compras. Nesta situação há sempre riscos", diz Sofia Pombo, em declarações à SÁBADO. "Isso não deve impedir as crianças institucionalizadas de viverem a vida com o máximo de normalidade que conseguirem, desde que se respeitem as regras", acrescenta.

"A Direção-Geral da Saúde permitiu que as crianças e os idosos recebessem visitas depois de meses total isolamento. E mais tarde permitiram que fossem a casa, com algumas condições de segurança. E começaram a poder ir aos fins-de-semana, não vejo por que não haveriam de poder ir a casa no Natal", diz Sofia Pombo, que está à frente da Mimar. "Acho que as crianças não devem ficar sem o Natal em família por haver risco. Claro que pode haver outros motivos que estejam por trás da decisão da juíza, mas daquilo que pude ler da notícia, percebi que era só pelo contexto da pandemia."

Questionada sobre como vai ser o Natal na Mimar, Sofia Pombo explica que "estão a fazer" o que têm costumado fazer desde que foram levantadas a maior parte das restrições de que foram alvo em março e abril. "Houve um período em que as visitas estiveram proibidas por recomendação da DGS e da Segurança Social que nos tutela", mas depois as restrições foram aligeiradas e as visitas começaram a acontecer, sempre com muitas precauções, como "desinfeção de mãos, de pés e a utilização de máscaras", tendo a associação cumprido com todas as indicações conhecidas, até que "a determinada altura as crianças passaram a ir aos fins-de-semana à família" e, a partir desse momento, "o Natal é igual a qualquer fim-de-semana".

A também diretora-técnica reconhece que "cada caso é um caso" e que "há processos mais complicados do que outros", mas que essa avaliação deve ser feita por todas as partes envolvidas. No caso da Mimar, das 14 crianças que têm ao seu cuidado, só duas não vão a casa este Natal. "Já tivemos Natais em que isto esteve cheio e tivemos um grande jantar muito divertido, mas este ano, particularmente, vamos ter poucas crianças connosco", diz com um tom de voz que transmite ao mesmo tempo alguma pena de não ter tantas crianças naquela data, e felicidade pelos mais pequenos irem a casa.

"As duas únicas que não vão são mesmo dois bebés que foram dadas para adopção e que não têm para onde ir", lamenta, informando que maior parte das crianças tem famílias com condições suficientes para as ter nesta quadra festiva. "A partir do momento em que há uma garantia de segurança tanto física como emocional, as crianças vão para casa", explica.

Claro que ao saírem da instituição as regras deixam de se aplicar. É transmitida a necessidade de reduzir contactos durante o tempo em que estiverem fora, talvez estarem com o pai e com irmãos, mas não com "primos, tios, tias", mas a Mimar não proíbe ninguém de sair, sabendo de antemão que há o risco de voltarem infectados se não cumprirem com as recomendações dadas.

"Tudo isto é novo para as pessoas e as organizações e não me surpreende que possa haver uma decisão menos ajustada por parte das pessoas, das instituições e até das autoridades de saúde", reconhece Sofia Pombo, não querendo atacar a juíza que decidiu manter as crianças nos lares de acolhimento. Simplesmente no seu entender, é mais proveitoso correr o risco. "Eu também proibiria a saída de uma criança se o pai me dissesse que ia ter 20 pessoas. Aí também pediria ao tribunal para inibir, mas se me disserem que vão cumprir com as restrições necessárias, prefiro que as crianças possam ir a casa."

Este ano a Mimar vai ter um Natal mais pequeno. Apenas dois bebés ficam na associação por estarem ainda em processo de adopção. "É triste que o primeiro Natal deles seja numa instituição, quando já deviam ter sido adoptados, mas o processo está mais lento em parte por causa da pandemia. Consigo perceber que tenham muitos pedidos e que as coisas se tenham atrasado. Mas tenho pena que o primeiro Natal destas crianças seja aqui na instituição."