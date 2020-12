Costa anuncia recolher obrigatório às 23h de 31 de dezembro

Em direto: Briefing Conselho Ministros - Declaração Primeiro Ministro https://t.co/HUutUNa1K9 — República Portuguesa (@govpt) December 17, 2020

"Os festejos de Natal têm de decorrer com máximo de cuidado, com o mínimo possível de pessoas. Cada um de nós é um risco e é maior quanto mais formos e quanto menos protegidos estivermos", disse Costa.



O primeiro-ministro indicou que é necessário que os festejos de Natal "tenham o menor número de pessoas possível" e que estas usem máscara "o máximo de tempo possível". "Todos temos consciência de que vai haver aumento de infeções após o Natal, temos de conter imediatamente esse crescimento. Porque quanto mais alto for o patamar de onde partimos maior será a dimensão da onda. E estamos ainda num patamar elevado porque não mantivemos o ritmo de queda que estávamos a ter há 15 dias." Para evitar um "grande crescimento de onda em janeiro", o Governo decidiu "puxar o travão" a seguir ao Natal, tal como Costa já tinha prometido. "Sempre disse que puxaria o travão de mão se fosse necessário, felizmente não é necessário puxar para o Natal, na confiança que tenho de que todas as famílias farão esforço para se organizarem, mas o travão teve de ser puxado para a passagem de ano e achamos que é o equilíbrio certo", disse. "Haverá momentos para celebrar em 2021, mas o momento ainda não é agora a 1 de janeiro. Celebraremos entre o segundo e o terceiro trimestre", terminou. Costa "sacrifica a Passagem de Ano", mas comércio não terá alterações



Em resposta a jornalistas, António Costa explicou que as restrições nos dias 1, 2 e 3 de janeiro são para todo o país. "Esta medida só é eficaz se for igual em todo o país. Celebremos este novo ano com cada um em sua casa, com a sua família."



No entanto, os horário do comércio não sofrerão alterações e o primeiro-ministro descartou ainda mais alterações para escolas relativamente ao calendário do ano letivo.



Assim, restaurantes terão de encerrar às 22h30 no dia 31 de dezembro e às 13h nos dias 1, 2 e 3 de janeiro - com exceção para entregas ao domicílio. Sobre o Natal, não foi incluído para o novo estado de emergência qualquer limitação de concelhos.



O primeiro-ministro indicou ainda, relativamente à vacinação à Covid-19, que o primeiro lote de 9.750 vacinas recebido por Portugal ainda em 2020 será "simbólico", com a vacinação a ser disponível a partir do diz 27 de dezembro.

