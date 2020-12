Cascais paga teste e quarentena a idosos que vão a casa de familiares no Natal

A Câmara Municipal de Cascais vai pagar quarentena e testes aos idosos que vivem em lares e que querem passar o Natal com a família, residente em Cascais. De acordo com o Diário de Notícias , os idosos que desejem ir a casa dos familiares passr o Natal terão os 14 dias de isolamento feitos num hotel, tendo ainda a realizar três testes à covid-19. A autarquia suporta todos estes custos

A autarquia chamou à iniciativa "Operação Natal em Família" e as inscrições decorrem até esta sexta-feira, 18 de dezembro. De acordo com informações recolhidas pelo diário, esta iniciativa representa um investimento entre os 300 e 400 mil euros.Para aceder à medida não é obrigatório que os idosos vivam num lar do concelho, apenas que sejam autónomos e que tenham família em Cascais.No comunicado onde anuncia a medida, no site do município, é reconhecida a "gravidade que um surto de contágio de coranvírus pode assumir especialmente numa Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), os lares que acolhem centenas de munícipes em resposta às necessidades destes e das famíias". No entanto é feita a ressalva de que "a solidão é um risco ainda maior e pode provocar danos cuja cura é mais complicada e para os quais não existe vacina".A autarquia liderada por Carlos Carreiras justifica ainda esta medida lembrando que o objetivo é "dinamizar a economia local, em especial as unidades hoteleiras, tão prejudicadas pela pandemia".