Praias da Costa com rede 5G para garantir 'a segurança dos banhistas'

As praias da Costa da Caparica serão as primeiras com 5G. Tecnologia vai permitir detetar automaticamente situações anómalas ou de risco para os banhistas.

As praias da Costa da Caparica vão ser as primeiras com rede 5G, o que vai permitir monitorizar a zona de banho, o número de banhistas e as aglomerações no areal. A rede vai cobrir mais de cinco quilómetros de extensão do areal das praias da Costa.

De acordo com a NOS e a Câmara Municipal de Almada, esta tecnologia vai permitir tornar a praia "mais segura e inteligente" e "antecipar como será a praia do futuro", através da instalação de "soluções inovadoras de inteligência artificial e video-analytics", revela o comunicado enviado às redações pela NOS. De acordo com este documento, este sistema suporta "funcionalidades automatizadas de monitorização de pessoas, objetos e embarcações, deteção de aglomeração de pessoas e contagem de cidadãos no acesso à praia".

Ainda segundo este comunicado, o objetivo passa por detetar "automaticamente situações anómalas ou de risco para a segurança" dos banhistas. Uma vez detetadas essas situações, vai-se desencadear "o envio de alertas para as entidades responsáveis pela segurança das praias", como a polícia marítima, nadadores-salvadores e entidades camarárias, ou "a alteração da cor do semáforo que regula o acesso à praia em contexto da pandemia de covid-19".