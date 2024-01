Portugueses acreditam que António Costa será ilibado

A maioria dos portugueses acredita que António Costa será ilibado das suspeitas de que foi alvo na ‘Operação Influencer’, com 70,7% dos inquiridos na sondagem da Intercampus para o CM/CMTV a afastarem uma possível acusação pelo Ministério Público.





Nas conclusões do barómetro pode-se ler que as pessoas "não levam muito a sério as suspeitas sobre o primeiro-ministro" entre a população.

