Portugal tem mais polícias do que a média europeia

Portugal é o sétimo país com mais polícias entre os membros da União Europeia, com 451 operacionais por cada cem mil habitantes. O que conta mais agentes é Chipre, com 573, seguido de Malta (505) e da Grécia (490). No outro lado da tabela estão a Hungria, com apenas 90 polícias por cem mil habitantes, a Finlândia, com 137, a Dinamarca, com 186, e a Suécia, com 203. Ao lado, na vizinha Espanha, são 361.

Os números respeitam ao ano de 2016 e foram divulgados esta sexta-feira, 4 de Janeiro, pelo Eurostat. De acordo com o organismo de estatísticas da União Europeia, a média na Europa são 318 polícias por cem mil habitantes – ou, por outras palavras, um por cada conjunto de 314 pessoas –, o que coloca Portugal acima desse valor.

De resto, por cá os números têm-se mantido mais ou menos constantes e com variações pouco significativas. Em 2008 eram 457,3 e há duas décadas, em 1998, contabilizavam-se 453,8.

Olhando para o conjunto da União Europeia, verifica-se que o número de agentes tem diminuído lentamente nos últimos anos. No total, a União Europeia teve um total de 1,6 milhão de policiais em 2016, uma redução de 3,4% desde 2009, de acordo com o Eurostat.