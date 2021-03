Portugal retoma vacinação com AstraZeneca a partir de segunda-feira

Portugal vai voltar a administrar vacina da AstraZeneca contra a covid-19 a partir de segunda-feira, informou esta sexta-feira o Infarmed, depois da administração vacina ter sido suspensa na segunda-feira.







o coordenador da task-force para a vacinação contra a covid-19, Henrique Gouveia e Melo.



"São perto de 120 mil pessoas que viram a vacinação adiada uma semana", informa Henrique Gouveia e Melo que adiantou ainda que professores e funcionários escolares começam a ser vacinados a 27 e 28 de março.

"As escolas estão a ser o setor que está a desconfinar primeiro e, numa tentativa de proteger a comunidade escolar, serão também vacinados professores em paralelo com as pessoas que têm comorbilidades, com a expectativa de que no início da próximo mês vamos ter vacinas de outras marcas para continuar o esforço de vacinação", reforçou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

"O número de vacinas que a AstraZeneca tinha previsto para o segundo trimestre era cerca de 4,4 milhões e foram reduzidas para cerca de 1,5 milhões de vacinas. É com isso que os planos já estão feitos, já estão adaptados para essas quantidades", declarou o vice-almirante.

Segundo o presidente do Infarmed, Rui Ivo,"os benefícios da vacina são claramente superiores a quaisquer riscos". "Vamos retomar o plano acelerando e recuperando o atraso que foi feito pelo facto de termos tido estes quatro ou cinco dias parados", avisouA Agência Europeia do Medicamento (EMA) assegurou esta quinta-feira que a vacina da AstraZeneca contra a covid-19 "é segura e eficaz", não estando também associada aos casos de coágulos sanguíneos detetados, que levaram à suspensão do seu uso. "O Comité de Avaliação dos Riscos em Farmacovigilância chegou a uma clara conclusão na investigação dos casos de coágulos sanguíneos: esta é uma vacina segura e eficaz", declarou a diretora executiva EMA, Emer Cooke, falando em conferência de imprensa.Depois de uma investigação nos últimos dias dos especialistas do regulador europeu, Emer Cooke garantiu que a administração da vacina da AstraZeneca "não está associada a um aumento do risco de eventos tromboembólicos responsáveis pelos coágulos sanguíneos" nalguns dos vacinados com este fármaco.A posição surgiu depois de nos últimos dias vários países europeus, incluindo Portugal, terem decidido por precaução suspender a administração da vacina da AstraZeneca após relatos de aparecimento de coágulos sanguíneos e da morte de pessoas inoculadas com este fármaco.O secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros considerou "uma boa notícia" que a Agência Europeia do Medicamento (EMA) tenha assegurado que a vacina da AstraZeneca é segura.