Portugal prepara-se para distribuir vacina contra a covid-19 em janeiro

A ministra da Saúde disse que o Governo está a "preparar tudo para poder ter a distribuição da vacina [contra a Covid-19] em janeiro" e que os especialistas estão a trabalhar em quatro tópicos: a população alvo a vacinar e os grupos prioritários, a logística (transporte e armazenamento), o registo informático da administração da vacina e eventuais reações adversas e a comunicação.

"Está uma task-force a acompanhar o tema, com elementos dos serviços centrais, da DGS e peritos que deve fazer essa definição [da estratégia de vacinação]", afirmou Marta Temido em entrevista ao podcast do PS Política com Palavra, sublinhando que estarão em análise os grupos alvo acima de determinada idade, as pessoas com comorbilidades, os profissionais de saúde e dos serviços essenciais (proteção civil e forças de segurança) e, eventualmente, os dos serviços sociais.

"A definição concreta e prioridades ainda terão de ser melhor especificadas", acrescentou.



Sobre a forma como a Direção-Geral da Saúde tem lidado com a pandemia e sobre se mantém a confiança na diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, a ministra respondeu: "Absolutamente".