BE quer mais apoios aos jovens e fim do período experimental de seis meses

A líder do Bloco de Esquerda (BE) defendeu hoje que deve ser dada a prioridade "à proteção dos mais jovens" no Orçamento do Estado de 2021 e pondo fim ao período experimental de seis meses nos contratos de trabalho.

Depois de se reunir com a direção do Conselho Nacional de Juventude (CNJ), Catarina Martins fez o apelo para que se reverta "o aumento do período experimental para jovens à procura de primeiro emprego", que foi alargado pelo Governo do PS para 6 meses e que afetou muitos jovens.

A segunda medida importante a adotar é para que "em todos os apoios públicos às empresas" sejam "protegidos os trabalhadores precários", dado que os muitos dos mecanismo adotados para combater os efeitos da pandemia de covid-19 têm deixado "de fora as gerações mais novas".

"Apelo para que nestes dias de votação na especialidade do Orçamento do Estado [de 2021] que se encare como prioridade a proteção dos mais jovens nesta pandemia", afirmou.

Na atual crise, recordou, os jovens foram os primeiros "a perder o emprego" e a continuar a ser vítimas de uma política de "salários mais baixos", sendo dos mais penalizados pela crise, apesar de serem das "gerações mais preparadas".

A votação na especialidade do Orçamento do Estado de 2021 está prevista para a próxima semana, no parlamento, antes da votação final global, que acontece na quinta-feira, 26 de novembro.