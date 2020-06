Portugal não tinha tantos casos de Covid-19 fora de Lisboa há um mês

Portugal viu serem confirmados, nas últimas 24 horas, mais 417 novos casos de Covid-19. Este é o maior número de infetados desde a última semana e mostra que a situação epidemiológica em Lisboa e Vale do Tejo não abrandou: esta quinta-feira, foram confirmados mais 325 casos na região e já foram mais de 10 mil desde o início de maio. No entanto, este foi o dia com maior número de casos de Covid-19 confirmados fora desta região em quase um mês - 92 -, o que pode indicar que o vírus se pode estar a alastrar ao resto do país.

Desta quase centena de casos que foram confirmados fora de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), mais de um terço foram registados na região do Algarve (35), onde se realizou uma festa ilegal, em Lagos, que deixou infetadas pelo menos 37 pessoas. Foram ainda confirmados 29 casos no Norte, 21 no Centro e 7 no Alentejo.

Este foi o maior número de infetados fora de LVT desde o passado dia 19 de maio, quando foram confirmados 129 casos na região que engloba a Área Metropolitana de Lisboa e 94 no resto do país. O último dia em que LVT teve menos casos que todo o país junto foi a 10 de maio.

Nos últimos sete dias, o resto do país teve uma média superior a 50 novos casos confirmados por dia, enquanto a região de Lisboa e Vale do Tejo confirmava uma média de mais de 250 casos de Covid-19 por dia.

Lisboa e Vale do Tejo, inclusive, já registou mais de 10 mil casos desde o início de maio - que marcou o levantamento de restrições e o chamado "regresso à normalidade". No mesmo período, o resto do país confirmou pouco mais de três mil.







Só desde o início de junho, LVT já confirmou quase cinco mil infetados dos 5.594 de todo o país. O Norte, segunda região de Portugal com mais infetados em junho, confirmou apenas 448 casos - dez vezes menos que a região de Lisboa.

Relativamente a esta quinta-feira, a região do Algarve registou também a maior subida no número de casos desde que começaram as fases de desconfinamento. Os 35 casos confirmados nas últimas 24 horas são quase tantos como todos os outros confirmados neste mês de junho - 43 - e quase tantos como todos os casos confirmados em todo o mês de maio - 39.