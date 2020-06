"O BPF é uma sociedade anónima de capitais detidos exclusivamente por entes públicos, qualificando-se para todos os efeitos legais como uma sociedade financeira, e terá sede na cidade do Porto", indica o comunicado.



Foi ainda aprovado o Decreto-Lei "que estabelece a prorrogação do apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em situação de crise empresarial e cria outras medidas de proteção ao emprego, no âmbito da pandemia COVID-19". Entre os apoios, foi prolongado o "apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em situação de crise empresarial".



"É criado um complemento de estabilização para os trabalhadores com retribuição base igual ou inferior a duas vezes a remuneração mínima mensal garantida, além de um incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial para empregadores que tenham beneficiado do apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho ou do plano extraordinário de formação", lê-se na nota.



Também foi discutida uma proposta de lei que terá que ser apreciada pela Assembleia da República, "que estabelece medidas especiais de contratação pública e altera o Código dos Contratos Públicos (CCP) e o Código de Processo nos Tribunais Administrativos". A proposta pretende simplificar, desburocratizar e flexibilizar os procedimentos de formação dos contratos públicos.

O Governo aprovou em Conselho de Ministros a criação do Banco Português de Fomento (BPF), que será submetido à autorização do Banco de Portugal e que ainda aguarda a decisão final da Comissão Europeia "no âmbito do procedimento formal de notificação de Auxílios de Estado".O BPF ainda não entrará em funcionamento, dependendo ainda das audições do BdP e da autorização de Bruxelas."Resultado da fusão, por incorporação, da PME Investimentos – Sociedade de Investimentos, S.A. e da IFD – Instituição Financeira de Desenvolvimento, S.A. na SPGM – Sociedade de Investimentos, que adota a denominação social de Banco Português de Fomento, S.A., o BPF passará a agregar um conjunto alargado e diferenciado de instrumentos de apoio ao desenvolvimento das empresas e, por conseguinte, passará a desempenhar as funções típicas de um verdadeiro national promotional bank (instituição financeira à qual é atribuído um mandato pelo Estado para o exercício de atividades de fomento ou de desenvolvimento económico). Na prossecução da sua missão, o BPF deverá fomentar a modernização das empresas e o desenvolvimento económico e social, designadamente colmatando falhas de mercado ou situações de necessidade de otimização de investimento e promovendo a sustentabilidade e a coesão económica, social e territorial em Portugal", lê-se no comunicado que surgiu depois deste Conselho de Ministros.