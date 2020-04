Portugal já fez 396 mil testes à Covid-19. 80% em abril

Em Portugal registam-se 989 mortos (mais 16 óbitos) por Covid-19 segundo o boletim desta quinta-feira emitido pela Direção-Geral de Saúde. O número de infetados aumentou para 25.045, mais 540 casos em 24 horas.





O número de casos recuperados aumentou para 1.519, mais 49 que os registados no dia anterior.

Já o número de doentes internados teve uma ligeira subida, com mais três doentes internados nos cuidados intensivos. Há 968 pessoas internadas no País.

Desde 1 de março, em Portugal foram realizados mais de 396 mil testes de diagnóstico da covid-19, revelou o secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales. 80% dos testes foram realizados em abril.Para Sales, o mês de abril foi um mês "decisivo na nossa resposta à pandemia". "Esta semana fizemos em média 13 mil testes por dia. 47% foram feitos em laboratórios públicos, 44% em privados e 8,7% noutros laboratórios, como os das universidades", detalhou o governante. O stock nacional é de mais de um milhão de testes.Lacerda Sales frisou que se "abril foi um mês importante, maio é determinante".Esta quinta-feira, verificam-se mais 540 casos de infetados com o novo coronavírus e mais 16 óbitos. Graça Freitas esclareceu que não se trata de um aumento de casos em 24 horas superior a 500 (nos dias anteriores, os novos casos ficavam sempre abaixo dos 300 em 24 horas). "Ontem houve um atraso de notificação, nao contabilizámos alguns casos, por isso é que hoje sao contabilizados", afirmou. O maior aumento deu-se no norte do País.