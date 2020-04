Em Portugal registam-se 989 mortos (mais 16 óbitos) por Covid-19 segundo o boletim desta quinta-feira emitido pela Direção-Geral de Saúde. O número de infetados aumentou para 25.045, mais 540 casos em 24 horas.O número de casos recuperados aumentou para 1.519, mais 49 que os registados no dia anterior.Já o número de doentes internados teve uma ligeira subida, com mais três doentes internados nos cuidados intensivos. Há 968 pessoas internadas no País.Aguardam resultados laboratoriais 3.794 pessoas.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (566), seguida da região Centro (198), de Lisboa e Vale do Tejo (199), do Algarve (13), dos Açores (12) e do Alentejo (1).

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 224 mil mortos e infetou cerca de 3,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Cerca de 890 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos a aliviar diversas medidas.

Com Lusa