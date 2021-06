As mais lidas

Portugal fora da lista de países seguros do Reino Unido

Portugal será o único país a abandonar a "lista verde" do Reino Unido. A notícia foi avançada pelo The Telegraph, mas o anúncio oficial deverá ocorrer durante a tarde desta quinta-feira.



espanha reino unido Getty Images

Assim, os passageiros que viajarem de Portugal para o Reino Unido terão de cumprir uma quarentena obrigatória de dez dias e fazer dois testes PCR ao longo desse período, uma notícia que não agrada o setor do turismo, já que nesta altura estão a chegar muitos turistas britânicos. Muitos poderão optar por cancelar as suas viagens devido à imposição de quarentena no regresso.

A decisão deverá entrar em vigor na próxima terça-feira, dia 8 de junho, às quatro da manhã.

A hipótese de Portugal sair da lista de países seguros do Reino Unido já tinha sido colocado pela imprensa britânica na quarta-feira, devido ao aumento do número de casos nos últimos dias e ao aparecimento de novas variantes na Europa.

"Não vamos hesitar na hora de fazer alterações e transferir países da lista verde para a vermelha, se houver necessidade", afirmou o primeiro-ministro britânico na quarta-feira.

Portugal entrou na lista de países seguros a 17 de maio e, a partir daí, o número de novos casos aumento de 33 casos por 100 mil habitantes para 51 casos por 100 mil habitantes - de acordo com os registos de 2 de junho.