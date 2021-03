Portugal foi alvo de ciberataques feitos por outros países

Relatório Anual de Segurança Interna de 2020 revela ataques e roubo de informação confidencial do Estado e de infraestruturas nacionais. Em alguns casos, o ataque partiu de outros estados.

O Estado português foi alvo de ciberespionagem e várias infraestruturas nacionais sofreram ataques informáticos, alguns por parte de outros países, tendo sido roubada informação confidencial, com valor político e económico.



A revelação é feita no Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2020 e divulgada pelo Jornal de Notícias. Documento foi aprovado na terça-feira no Conselho Superior de Segurança Interna e será enviado esta quarta-feira à Assembleia da República.