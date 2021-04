Portugal decide esta quarta-feira o futuro da vacina da Johnson & Johnson

As mais lidas

A decisão sobre as recomendações para a administração da vacina da Johnson & Johnson em Portugal será comunicada esta quarta-feira, pelas 11h, e o Diário de Notícias avança que esta passará por um tratamento semelhante ao da vacina da AstraZeneca, sendo recomendado o uso apenas para maiores de 60 anos e a suspensão da administração da vacina a menores de 60 anos.



A comunicação surge um dia depois da Agência Europeia do Medicamento (EMA) se ter pronunciado sobre os efeitos tromboembólicos e de coagulação do sangue em vacinados, e após reunião entre a Direção-Geral da Saúde (DGS) e o Infarmed e de uma proposta da comissão técnica de avaliação para as vacinas contra a covid-19.

A EMA sublinhou que foi encontrada uma "possível" ligação entre a administração desta vacina e a formação de eventos tromboembólicos graves, mas que os benefícios encontrados são muito superiores em relação ao risco de formação de coágulos.

Na conferência de imprensa, agendada para as 11h, estarão presentes a ministra da Saúde, Marta Temido, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, o presidente do Infarmed, Rui Ivo, e o coordenador da task-force para a Vacinação, Henrique Gouveia e Melo.