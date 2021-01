Portugal continental sob aviso amarelo devido ao tempo frio

Dezasseis dos 18 distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo devido ao tempo frio, de acordo com o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Também os Açores estão sob aviso amarelo, até segunda-feira, mas devido ao vento e à chuva, que pode ser forte e acompanhada de trovoada. No entanto, o Grupo Oriental (S. Miguel e Santa Maria) estará sob aviso laranja entre as 18:00 de hoje e as 09:00 de segunda-feira, pelas mesmas razões.

No continente, os avisos por causa do frio prolongam-se até às 07:00 de segunda-feira nos distritos de Beja, Lisboa, Faro e Évora.

Nos distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Bragança, Porto, Viseu, Guarda, Aveiro, Coimbra, Castelo Branco, Lisboa, Santarém e Portalegre, este aviso estende-se até às 05:00 de terça-feira.

O IPMA colocou ainda as ilhas da Madeira e de Porto Santo sob aviso laranja na próxima segunda-feira por causa da chuva ou aguaceiros que poderão ser fortes e acompanhados de trovoada.

Os avisos do IPMA variam entre o vermelho, o mais grave, o laranja e o amarelo, sendo que este último, o menos grave, significa que se está perante uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica e que a população deve acompanhar a evolução das condições meteorológicas.