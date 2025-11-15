Sábado – Pense por si

Portugal

Portugal continental regista 815 ocorrências até às 18h devido ao mau tempo

Lusa 20:03
Destas o maior número diz respeito a situações de inundação.

Portugal continental registou 815 ocorrências entre as 00h00 e as 18h00 de sábado devido ao mau tempo, principalmente inundações, a maioria na Área Metropolitana do Porto, seguindo-se a região do Algarve, avançou fonte oficial da Proteção Civil.

Em declarações à Lusa, o oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) Rui Oliveira indicou que, até às 18h00, registou-se "um total de 815 ocorrências, sendo que destas o maior número, 506, diz respeito a situações de inundação", seguidas de "103 limpezas de via, 97 quedas de árvores, 54 quedas de estruturas e 50 relacionadas com movimentos de massa" ou deslizamentos de terras.

"Destas ocorrências, a maioria registaram-se na Área Metropolitana do Porto, com 231, seguido depois da região do Algarve, com 149, e região de Aveiro, com 96", referiu.

