Porto quer atribuir 54 mil euros a quem cedeu alojamento a profissionais de saúde

A Câmara do Porto quer atribuir um apoio, a título excecional, de cerca de 54 mil euros, às entidades que cederam alojamento a profissionais de saúde na linha da frente do combate à covid-19.

Na proposta a que a Lusa teve hoje acesso e que vai ser discutida na reunião do executivo municipal de segunda-feira, a maioria esclarece este apoio excecional cessará com o pagamento do período compreendido entre 17 de maio e 30 de junho, data em que foi declarado o fim do Estado de Calamidade.

Na listagem anexada à proposta constam um total de 20 entidades e alojamentos, que disponibilizaram um total de 292 quartos/apartamentos, durante 2.418 noites para um total de 148 profissionais de saúde.

Na reunião do executivo de segunda-feira, o município vota ainda a aceitação da doação de uma das unidades hoteleiras que disponibilizou alojamento para profissionais de saúde a trabalhar no combate à covid-19, em montante igual ao valor atribuído.

De acordo com a proposta, a administração do Porto Palácio Hotel "decidiu, atendendo à sua política de responsabilidade social", que o valor do apoio atribuído pela autarquia deveria ser revertido a favor do município, a título de doação, devendo ser alocado a um projeto de índole social".

A administração do hotel decidiu doar o valor do apoio, no montante 91.997 euros ao Projeto "Necessidade de Material Informático e Internet Agrupamentos de Escolas", no valor total do apoio financeiro que lhe foi atribuído, assumindo a condição de mecenas.

