Quando os alunos regressarem, a partir de dia 14 de setembro, vão encontrar marcas coloridas no chão, para os separar de outras turmas. Os professores só poderão corrigir os trabalhos digitalmente para manterem a distância. As máscaras serão obrigatórias a partir dos 10 anos (mas a DGS ainda pondera se não se alargará essa obrigatoriedade a crianças mais novas). As turmas continuarão do mesmo tamanho, mas em muitas escolas os alunos só terão aulas de manhã ou só à tarde. À entrada ser-lhes-á medida a temperatura. E, até a pandemia acabar, as salas de convívio vão estar fechadas e os clubes suspensos.Como podem os pais ajudar os filhos a gerir essas mudanças? A pedopsiquiatra Paula Medeiros explica que deve ter atenção as idades e ainda dá dicas sobre como os levar novamente a cumprir rotinas perdidas com os últimos seis meses em casa.E que implicações terão estas mudanças para as famílias? Será que ainda conseguirão encontrar um ATL, centro de explicações ou carrinhas disponíveis para acompanhar os seus filhos? A SÁBADO responde a esta pergunta e muitas outras dúvidas no artigo de capa da edição de 3 de setembro.