Porto, Gaia e Matosinhos não vão ter festejos de Ano Novo

Em comunicado, a Câmara do Porto adianta que os festejos musicais (em exterior) e pirotécnicos nas três cidades estão cancelados devido ao mau tempo."Seguindo as recomendações da Proteção Civil e os avisos à população, Rui Moreira, Eduardo Vítor Rodrigues e Luísa Salgueiro cancelam os festejos musicais, realizados no exterior, e pirotécnicos marcados para a noite da Passagem de Ano, nas respetivas cidades", salienta a autarquia.A Câmara do Porto lembra que as previsões apontam para um agravamento das condições meteorológicas, com chuva forte, vento e agitação marítima, durante a noite de sábado, dia 31 de dezembro, e a madrugada de 1 de janeiro de 2023."O período mais crítico, que corresponde à duração do aviso laranja, encontra-se previsto entre as 00:00 e as 12:00 de dia 01 de janeiro", nota a autarquia, lembrando que é também esperada agitação marítima com ondas de quatro a quatro metros e meio entre as 12:00 de sábado e as 12:00 de domingo.A Câmara de Moimenta da Beira vai adiar os concertos previstos para a passagem de ano para 7 de janeiro, devido às previsões de mau tempo para a noite de sábado, anunciou a autarquia."Por precaução decidimos adiar tudo por uma semana. O programa mantém-se exatamente o mesmo, mas é adiado para o dia 7 de janeiro", afirma o presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, citado numa nota enviada hoje pela autarquia à agência Lusa.Paulo Figueiredo justifica a decisão, adianta o mesmo comunicado, com a "previsão e no alerta deixado pela Proteção Civil, que prevê que a meteorologia se deteriore nas próximas horas".A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) e o Metro do Porto cancelaram as operações especial prevista para a noite de Passagem de Ano na sequência do cancelamento dos festejos no Porto devido ao agravamento das condições meteorológicas.Em comunicado, a STCP adianta que as duas linhas especiais de ligação de e para o Queimódromo do Porto estão canceladas, assim como a linha 500 que iria ser reforçada até à rotunda da Anémona, no decorrer do cancelamento dos festejos de Ano Novo na cidade do Porto devido ao mau tempo.No dia 31 de dezembro, o serviço da STCP assume o "horário habitual de sábado" e, durante a noite e madrugada, mantém-se o restante serviço nas linhas da operadora.Já o Metro do Porto salienta que devido ao mau tempo a operação especial prevista para a noite de 31 de dezembro e madrugada de 1 de janeiro foi cancelada, mantendo-se a operação "em tudo idêntica à de qualquer sábado ou domingo", entre as 06:00 e a 01:00, "como é hábito".