Porto Editora pede desculpa por referência ao caso Marega e garante que vai corrigir

A Porto Editora revelou esta segunda-feira, num esclarecimento prestado ao Grupo Santiago, que irá corrigir, na sequência do recente comunicado do V. Guimarães, o texto referente ao caso Marega incluído num livro de filosofia do 10.º ano.





Segundo o esclarecimento, o caso foi incluído inicialmente no manual 'Ágora' com o objetivo de "abordar o tema da subjetividade moral, de forma a levar os alunos a uma reflexão crítica e a uma tomada de posição a partir de notícias e de casos atuais e mediáticos". Os estudantes eram desafiados a "interpretarem o tema através de uma perspetiva subjetivista e, em oposição, segundo uma visão crítica do subjetivismo".A Porto Editora pediu desculpa pelo facto de os autores do manual se referirem aos adeptos do V. Guimarães como os autores dos insultos racistas dirigidos a Marega, em fevereiro de 2020, sendo que o clube já foi absolvido das acusações. "Neste sentido, pedimos desculpa ao Vitória Sport Clube e aos adeptos vitorianos e vamos proceder à correção no texto nos livros escolares que ainda não foram impressos", pode ler-se.