Livro de geografia diz que "legalização do aborto" e "valorização do papel das mulheres" foram algumas das políticas adotadas que contribuíram para diminuir a natalidade.

O manual de Geografia do 8.º ano que gerou polémica nas redes sociais

As redes sociais são especialistas em originar polémicas em torno de tudo (e nada), mas muitas vezes são também palco de alertas para situações que tinham passado despercebidas. Esta segunda-feira, uma encarregada de educação publicou no Twitter uma imagem de um manual da disciplina de Geografia, do 8º ano, que abordava o tema "política demográfica". O livro definia como "políticas demográficas antinatalistas" um "conjunto de medidas que têm como objetivo diminuir o elevado valor de natalidade".