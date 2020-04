Coronavírus: Portugal regista menor evolução de casos de sempre

Portugal registou esta segunda-feira uma descida de 40 pessoas no número de internados em cuidados intensivos devido ao novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico desta segunda-feira, são 188 os casos de Covid-19 considerados graves no país, menos 17,5% de doentes em cuidados intensivos em relação ao dia anterior.

Ao mesmo tempo, e embora o número de doentes recuperados em Portugal se tenha mantido nos 277, Portugal registou a menor evolução do número de casos desde que a doença chegou ao país, a 2 de março.





Os 349 casos confirmados esta segunda-feira correspondem a uma subida de apenas 2,1% em relação aos 16.585 infetados anunciados no dia anterior, subindo o total de doentes da Covid-19 no país para 16.934.

As 31 vítimas mortais registadas esta segunda-feira correspondem também a uma subida de 6,2% em relação às 504 mortes anunciadas no domingo – a subida mais baixa desde o passado dia 6 de abril.





O período de Páscoa significou também o dia em que foram feitos menos testes desde 27 de março – apenas 3.288, com 10,6% destes a resultarem positivo. Enquanto isso, subiu o número de internados no país, de 1.177 para 1.187 – que representa uma subida de apenas 0,8%.