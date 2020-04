Salada de legumes assados com mascarpone

Sabe aquele repolho já meio comido a envelhecer na gaveta de baixo do frigorífico? E os rabanetes amargosos? E o resto da abóbora para a sopa? E a tronchuda que sobrou do bacalhau cozido? E as cebolas? Ah, as cebolas!

Tudo isto fica maravilhoso depois de assado. Seja no carvão, seja na frigideira-grelha, seja no forno.

E não falei dos espargos. Estamos na época deles. Há dias tive, aliás, a minha primeira saída de campo para apanhar espargos selvagens. Fui com um especialista, Francisco Valente, alentejano habituado a olhar para os campos como quem olha para a prateleira de vegetais do mercado.

Os espargos são bichos espertos. Escondem-se no meio de uns picos, camuflagem militar, quais comandos de Tancos. Mas isso são os selvagens. Os que andam aí, mesmo esses fininhos vendidos à beira da estrada, grande parte já vêm de estufas, como as de Espanha ou Melides.

Para esta receita, o ideal é que sejam o mais frescos possível, embora quaisquer uns dão, mesmo os anciões do Perú. Tenha apenas em atenção que, quanto mais velhos e mais enrugados, mais caule tem de descartar ou, então, pelar. A pele da base é fibrosa.

A minha sugestão, no entanto, é que use os vegetais que tiver à mão. Assar concentra os açúcares, carameliza, dá notas tostadas, às vezes a frutos secos.

Para aquele toque de conforto, gosto de finalizar com queijo mascarpone (compra-se em todos os supermercados). É um queijo natoso, combina bem com o doce dos legumes assados. Mas feta também fica bem, mozarela idem, burrata nem se fala. Depois é só dar-lhe muito limão e bom azeite virgem extra, frutado de preferência.

Ingredientes

4 pessoas

250 gr de espargos, da grossura de uma caneta, cortados na diagonal

1 cebola roxa (ou cebola nova branca), em quartos

3 folhas grandes de couve roxa, rasgadas grosseiramente

3 rabanetes, cortados em gomos

Pimenta preta moída no momento

Açúcar

Sal fino

Sal marinho

1 limão

Azeite virgem-extra



Preparação

1º Passo

Duas horas antes de começar a assar, de preferência, coloque os legumes todos, já devidamente cortados, numa tina. Tempere com azeite, uma boa pitada de açúcar, sal fino e pimenta preta. Envolva bem com as mãos.

2º Passo

Ponha em lume bem vivo uma frigideira, do tipo grelhador se tiver. Comece por assar os legumes mais densos, como os bolbos. A sequência pode ser esta. Cebolas e rabanetes. Seguem-se as couves. Vá virando. Quando vir que eles já têm partes bem tostadas, acrescente os espargos. Deixe-os queimar ligeiramente, cinco a dez minutos.

3º Passo

Coloque os legumes numa tigela. Com uma colher de sobremesa, introduza no topo umas bolas de mascarpone. Tempere com bastante limão, uma pitada de sal marinho, pimenta e azeite. Acompanhe com pão torrado barrado com tomate e azeite ou então com algo mais substancial, como cachaço de vaca assado no forno (foto).