Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Portugal

Polícia Municipal alega danos na via pública e apreende cartaz que Chega tentava instalar

Lusa 15:13
Adicione como fonte preferencial no Google
Capa da Sábado Edição 7 a 13 de julho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 7 a 13 de julho
As mais lidas

Um dos membros do Chega alegou que "o partido não precisa de pedir autorização" para erguer cartazes, acrescentando que é um direito protegido constitucionalmente.

A Polícia Municipal de Lisboa apreendeu esta sexta-feira um 'outdoor' que o Chega tentou instalar em frente ao Parlamento, abrindo buracos no passeio, e instaurou um processo de contraordenação, tendo o partido apresentado queixa-crime à PSP.

Elementos do Chega danificam passeio para colocar outdoor não autorizado
Elementos do Chega danificam passeio para colocar outdoor não autorizado DR

À Lusa, no local, os agentes da Polícia Municipal justificaram que os membros do Chega, sem autorização, danificaram o passeio com a abertura de buracos para erguer a estrutura que suporta o cartaz. A Polícia Municipal apreendeu a lona, identificou os membros do Chega presentes e abriu um processo contraordenacional contra o partido.

A ação da Polícia Municipal levou os elementos do Chega presentes a chamar a Polícia de Segurança Pública (PSP) para apresentar uma queixa-crime contra a Polícia Municipal e a Câmara Municipal de Lisboa.

No cartaz em causa, surge uma imagem do primeiro-ministro, Luís Montenegro, com a boca e os olhos tapados e lê-se a seguinte mensagem: "Portugal a arder. Caos nos Exames. Almada sem água. Onde está o Governo?".

À Lusa, o secretário-geral adjunto do Chega, Carlos Magno Magalhães, um dos membros do partido presentes no local, alegou que "o partido não precisa de pedir autorização" para erguer cartazes, acrescentando que é um direito protegido constitucionalmente.

"Um partido político pode colocar os 'outdoors', as suas mensagens políticas, onde quer e bem entenda. Isto é um abuso de poder. Não sei bem se está a passar em Lisboa com Carlos Moedas", criticou.

Esta ocorrência levou à mobilização de oito agentes da PSP e cinco da Polícia Municipal. Depois de abandonarem o local, cerca das 13:30, o Chega insistiu com a sua ação e voltou a instalar o 'outdoor', com a mesma mensagem sobre o primeiro-ministro.

Artigos Relacionados
Tópicos Polícias Polícia CHEGA Polícia de Segurança Pública Lisboa Almada Portugal José Magno Sousa Magalhães Carlos Moedas Luís Montenegro
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Polícia Municipal alega danos na via pública e apreende cartaz que Chega tentava instalar