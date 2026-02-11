No debate entre candidatos presidenciais na segunda volta, André Ventura fez as suas habituais acusações de “tachismo”. “Eu percebo: PS e PSD querem sempre pôr boys nos jobs”, afirmou, gesticulando agressivamente para António José Seguro, candidato apoiado pelos socialistas (entre outros). Uma semana antes, no dia 22 de janeiro, tinham sido publicadas no portal de contratação pública as avenças de Briana Batalha e Ana Paz Ribeiro, escolhidas pelos vereadores do Chega em Vila Franca de Xira para o gabinete de vereação. Pormenor: Briana Batalha é presidente da concelhia do Chega da Azambuja, onde é líder da bancada municipal, e sobretudo é namorada de Carlos Alvarenga, precisamente um dos vereadores do Chega em Vila Franca de Xira (e que não respondeu à SÁBADO). Quanto a Ana Paz Ribeiro, é casada com Rúben Duarte, assessor do Chega na Assembleia da República, membro da concelhia do Chega de Vila Franca de Xira, cidade onde foi eleito para a assembleia de freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz.

Autarcas do Chega contratam eleitos do partido