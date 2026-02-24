Sábado – Pense por si

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira Professor
24 de fevereiro de 2026 às 23:00

Porque é que os eleitos autárquicos do Chega se vendem depressa e barato aos "tachos"

Onde antes havia bombeiros agora há “operacionais”. E é espantoso o prazer com que se usa expressões como “comboio de tempestades”, “rio atmosférico”. Podem até ter origem científica e técnica, mas o seu uso e abuso denota mais um perverso gosto pela novidade lexical que muitos jornalistas tem.

Um pouco por todo o lado, os eleitos do Chega desvinculam-se do partido que os elegeu e passam-se para lugares oferecidos como o preço do seu voto em autarquias principalmente do PSD. Lugares é na terminologia do Chega “tachos”. Isto acontece por várias razões. Uma é a escolha de pessoas para as listas que no Chega passa por estarem à porta de dedo estendido a dizer “eu”, “eu”… Depois a fragilidade ideológica do populismo que pesca em todo o lado, por isso anteontem no PSD, ontem no Chega e hoje de novo no PSD. E por fim, um partido que trata a corrupção como o Chega faz é muito atrativo para gente venal. Como se vê.

