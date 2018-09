Polícia Judiciária Militar está a investigar morte de militar

A vítima foi encontrada por um outro militar que se encontrava de serviço de guarda à "Casa do Paiol".

A Polícia Judiciária Militar está a investigar a morte do militar do Regimento de Comandos de Sintra, que faleceu na sexta-feira vitima do disparo de uma espingarda automática G-3, informou o Exército.



Na sexta-feira ao final da tarde, a Polícia Judiciária Militar foi contactada pelo Regimento de Comandos do quartel da Carregueira, em Sintra, que reportou o incidente que envolvia um militar e uma arma de fogo.



A vítima foi encontrada por um outro militar que se encontrava de serviço de guarda à "Casa do Paiol", segundo um comunicado do gabinete de imprensa da PJM.



Por se tratar de uma ocorrência em área militar, cabe à PJM tomar conta da ocorrência assim como levar a cabo as investigações necessárias para perceber o que aconteceu.



A PJ já informou o Ministério Público do DIAP de Sintra e, neste momento, "a investigação ainda está a decorrer, não tendo ainda sido apuradas as causas da morte", contou à Lusa o capitão João Bengalinha.



A PJM voltou a lembrar que, na sexta-feira, a PSP também esteve no local tendo procedido à remoção do corpo, que foi enviado para o Instituto de Medicina Legal a fim de se realizar a autópsia médico-legal.