Polícia Judiciária investiga desaparecimento de diretor administrativo de restaurante de luxo em Vale do Lobo

Ricardo Claro conduzia um Peugeot 2008 de cor branca, com matrícula BT-36-UM, que também desapareceu. Irmã acredita que foi assaltado e pede ajuda para o encontrar.

A Polícia Judiciária está a investigar o desaparecimento de um diretor administrativo do restaurante de luxo Well, em Vale do Lobo, no concelho de Loulé.

Ricardo Claro foi visto pela última vez na passada sexta-feira.

Segundo foi possível apurar, foi jantar a casa da mãe, na zona de Faro, e terá abandonado o local por volta das 21h00.

Depois disso nunca mais foi visto, deixando preocupados os familiares e amigos.

"Quando detetámos a falta dele, na segunda-feira, depois do fim de semana, já estava com o telemóvel desligado", lamentou ao CM Pedro Nascimento, um dos sócios do requintado espaço Well.

Ricardo Claro estava a conduzir um Peugeot 2008 de cor branca, com matrícula BT-36-UM, que também está desaparecido.

Segundo o CM apurou, o último sinal do telemóvel terá sido detetado na zona de Olhão.

A irmã, Sandra Primitivo, refere que as contas bancárias terão sido mexidas e acredita que Ricardo terá sido assaltado. "Peço que tomem atenção a estradas e ravinas, carro batido, mal estacionado ou abandonado! Sei pelos cartões bancários que foi assaltado", revelou.

O CM sabe que alguns familiares e colegas de trabalho já foram ouvidos na Polícia Judiciária e neste momento todas as hipóteses estão em cima da mesa para as autoridades.