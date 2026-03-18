Sábado – Pense por si

Portugal

Polícia Judiciária investiga desaparecimento de diretor administrativo de restaurante de luxo em Vale do Lobo

CM 21:07
Capa da Sábado Edição 10 a 16 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 10 a 16 de março
As mais lidas

Ricardo Claro conduzia um Peugeot 2008 de cor branca, com matrícula BT-36-UM, que também desapareceu. Irmã acredita que foi assaltado e pede ajuda para o encontrar.

A Polícia Judiciária está a investigar o desaparecimento de um diretor administrativo do restaurante de luxo Well, em Vale do Lobo, no concelho de Loulé.

PJ investiga desaparecimento de Ricardo Claro, diretor administrativo, em Vale do Lobo
PJ investiga o desaparecimento de Ricardo Claro e do seu Peugeot 2008 em Vale do Lobo
PJ investiga desaparecimento de Ricardo Claro, diretor administrativo, em Vale do Lobo
PJ investiga o desaparecimento de Ricardo Claro e do seu Peugeot 2008 em Vale do Lobo

Ricardo Claro foi visto pela última vez na passada sexta-feira.

Segundo foi possível apurar, foi jantar a casa da mãe, na zona de Faro, e terá abandonado o local por volta das 21h00.

Depois disso nunca mais foi visto, deixando preocupados os familiares e amigos.

"Quando detetámos a falta dele, na segunda-feira, depois do fim de semana, já estava com o telemóvel desligado", lamentou ao CM Pedro Nascimento, um dos sócios do requintado espaço Well.

Ricardo Claro estava a conduzir um Peugeot 2008 de cor branca, com matrícula BT-36-UM, que também está desaparecido.

Segundo o CM apurou, o último sinal do telemóvel terá sido detetado na zona de Olhão.

A irmã, Sandra Primitivo, refere que as contas bancárias terão sido mexidas e acredita que Ricardo terá sido assaltado. "Peço que tomem atenção a estradas e ravinas, carro batido, mal estacionado ou abandonado! Sei pelos cartões bancários que foi assaltado", revelou.

O CM sabe que alguns familiares e colegas de trabalho já foram ouvidos na Polícia Judiciária e neste momento todas as hipóteses estão em cima da mesa para as autoridades.

Artigos Relacionados
Tópicos Polícia Judiciária Telemóvel Polícia Ricardo Claro Companhia Constança Toggenburg Faro Olhão Loulé
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Polícia Judiciária investiga desaparecimento de diretor administrativo de restaurante de luxo em Vale do Lobo