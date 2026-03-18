CGTP convoca manifestação nacional para 17 de abril

Protesto vai exigir o aumento de salários e pensões e visa ainda o pacote laboral apresentado pelo Governo.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail

A CGTP convocou uma manifestação nacional para o próximo dia 17 de abril, em Lisboa, anunciou o Conselho Nacional esta quarta-feira. A manifestação pretende "o aumento geral e significativo dos salários e pensões" e "a derrota do Pacote Laboral", com o lema "Abaixo o Pacote Laboral! Aumentar salários, garantir direitos, é possível uma vida melhor", refere a CGTP.



Milhares de trabalhadores da CGTP em manifestação na Avenida da Liberdade António Cotrim/Lusa_EPA

"Para dar combate ao pacote laboral", a CGTP decidiu convocar "uma grande manifestação nacional para o próximo dia 17 de abril", em frente da Assembleia da República, em Lisboa, para exigir ao Governo "a retirada do pacote laboral", bem como que "haja uma inversão da política que está a ser seguida", afirmou o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, em conferência de imprensa, após a central sindical ter reunido o seu Conselho Nacional.

Tiago Oliveira acusou ainda o Governo de ser "o principal promotor" do "assalto aos direitos dos trabalhadores" e que defendeu que o "conteúdo do pacote laboral não é amigo, é inimigo dos trabalhadores".

"[O Governo] diz que esta revisão da legislação laboral é para impulsionar salários, melhorar as condições de vida e os direitos dos trabalhadores. Só que de facto, revisão em revisão, aquilo que depois se confirma é que estamos sempre a retroceder", apontou.

O anúncio é feito depois de a ministra do Trabalho se ter reunido com os parceiros sociais para discutir as alterações à legislação laboral, mas sem a presença da CGTP, que não foi convocada pelo Governo.

Na segunda-feira, secretário-geral da CGTP veio acusar o Governo de "ataque democrático" ao "afastar" a central da discussão sobre as alterações à lei laboral, referindo que o processo está "minado de desrespeito" e prometendo que a luta vai continuar.