O principal alvo da operação conjunta de buscas do Ministério Público (MP), Polícia Judiciária (PJ) e Autoridade Tributária (AT) são os negócios relacionados com três jogadores líbios: o extremo esquerdo Hamdou Elhouni; o médio defensivo Mohamed Al-Gadi; e o médio ofensivo Muaid Salem Ali, mais conhecido como Muaid Ellafi.

Os três atletas passaram há vários anos pelo clube dos Açores, sendo que o primeiro chegou a ser transferido a 1 de julho de 2016 para o Benfica. O valor da transferência não foi anunciado publicamente e Elhouni acabou logo nesse ano por ser emprestado durante duas épocas ao Chaves. Mais tarde, foi cedido a custo zero pelo Benfica B ao Desportivo das Aves, precisamente um dos clubes alvo do processo Mala Ciao e cujas relações com os encarnados estão sob investigação criminal.

No total, a operação de mais de 20 buscas que está em curso, no âmbito de dois processos tutelados pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (o 425 e o 602, ambos abertos em 2018), visa as instalações da SAD do Santa Clara e do Benfica, mas também empresas e residências particulares, inclusive do presidente do clube dos insulares, o advogado Rui Cordeiro, do administrador e diretor desportivo Diogo Boa Alma e do empresário brasileiro Khaled Ali Mesquita Saleh, que representa o principal acionista particular da SAD do Santa Clara. As buscas decorrem sobretudo em Ponta Delgada, na ilha de S. Miguel, e na região da grande Lisboa.

Um dos inquéritos, o 425, está centrado precisamente nos negócios dos atletas líbios. Em fevereiro de 2016, Hamdou Elhouni chegou ao Santa Clara, alegadamente a custo zero, vindo de um clube líbio, o Al-Ahly Tripoli, que será também a origem dos outros dois jogadores líbios que as autoridades portuguesas estão a investigar. Em janeiro de 2018, depois do empréstimo do Benfica B ao Chaves, o jogador voltou ao Benfica e foi de novo cedido durante seis meses, desta vez ao Aves.

No fim desse período, em julho, o Benfica aceitou transferi-lo a custo zero para o Aves, sendo que o site especializado Transfermartek avaliava então o jogador líbio em 350 mil euros. Elhouni acabou por fazer um total de 44 jogos na Liga NOS e o Aves conseguiu vendê-lo, a 15 de janeiro de 2019, por meio milhão de euros. O comprador foi o Esperance, da Tunísia, com quem o atleta assinou um contrato até 2023. Atualmente, o Transfermarket avalia o passe do jogador líbio em 750 mil euros.

Uma fonte próxima da investigação adiantou à SÁBADO que um dos objetivos das buscas é aceder e cruzar as contabilidades do Santa Clara e do Benfica para apurar os contornos destes negócios com jogadores líbios, e sobretudo perceber se o fisco português foi defraudado no pagamento de impostos. Além disso, os investigadores querem também saber se não se verificou uma espécie de financiamento encapotado do clube da Luz ao Santa Clara e posteriormente ao Desportivo de Aves. Os crimes que estão a ser investigados no processo são fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais, falsificação de documento, participação económica em negócio e recebimento indevido de vantagem.

Os outros dois atletas líbios que também estão sob investigação terão também permanecido pouco tempo no Santa Clara. Mohamed Al-Gadi, terá sido contratado no inverno de 2015. Tinha então 25 anos e o passe estava avaliado em 50 mil euros pelo Transfermarket. O mesmo site refere que, antes de chegar ao Santa Clara vindo da Líbia, o jogador passou pelo Vitória de Setúbal. No clube dos Açores, terá apenas realizado seis jogos, tendo rescindido o contrato em julho de 2016 para regressar ao Al-Ahly Tripoli (atualmente, Al-Gadi estará sem clube).

Já no caso de Muaid Ellafi, o jogador tinha 19 anos quando chegou, em janeiro de 2016, ao Santa Clara. E a carreira no clube insular não foi brilhante: esteve 218 minutos em campo, em sete jogos na Liga Portugal 2. Na época seguinte, 2016/17, Ellafi já não fez parte do plantel, pois voltou para o clube líbio de onde tinha vindo para Portugal. Joga agora em Marrocos, no Wydad Casablanca, com quem tem contrato até junho de 2023. O passe do atleta está avaliado em 50 mil euros.

O asiático suspeito

Na origem deste processo-crime está uma denúncia anónima enviada em 2018 ao MP de Ponta Delgada e à PJ dos Açores. "Com nomes e factos muito concretos", conforme adiantou à SÁBADO uma fonte próxima da investigação. Posteriormente, o inquérito transitou para a equipa especial que está já há vários anos a tratar no DCIAP dos chamados processos do futebol. Segundo a SÁBADO apurou, as autoridades estão também a investigar se o Santa Clara estará a ser usado para lavagem de dinheiro, especialmente por quem terá investido nos últimos anos na SAD do clube.

Com um capital social de um milhão de euros e resultados líquidos negativos (entre 2015/18, a SAD teve um total de quase 1,5 milhões de prejuízos), a SAD do Santa Clara conta com um acionista estrangeiro de peso desde 2017, Lau Lian Seng Glen, dono da Capital United Group Limited, sediada no offshore de Hong Kong. Lau Glen é o maior acionista individual da SAD (tem 46%) e o clube apenas 40%. Apesar de não viver em Portugal, o asiático é um dos alvos da investigação em curso, bem como o seu representante na administração da SAD, o brasileiro Khaled Ali Mesquita Saleh.

Khaled gere em Portugal um conjunto de empresas, algumas bastante recentes, que também são alvos da operação de buscas, como a Portadmiral, Investments, que tem sede na Bobadela (no distrito de Lisboa), que é detida a 100% pela Capital United e, por sua vez, é dona de 90% das empresas Alixir Capital (também sedeada na Bobadela) e a Azul International, com sede nos Açores. As três empresas, que apresentaram nos últimos anos resultados negativos, estão ligadas à Azores, a Sociedade de Desenvolvimento e Gestão de Parques que já foi detida pela Câmara de Ponta Delgada e cuja gestão pública e posterior insolvência está a ser investigada no âmbito de outro processo-crime.

Segundo o jornal Público, entre os suspeitos neste inquérito estão o atual presidente do governo regional dos Açores, José Manuel Bolieiro (ex-presidente da autarquia de Ponta Delgada), o advogado e presidente da SAD do Santa Clara, Rui Melo Cordeiro (alvo também da agora operação de buscas no processo que visa os atletas líbios) e o brasileiro Khaled Saleh, pois a Alixir Capital detém 51% da Azores Parque – a Portadmiral é sócia de Rui Cordeiro na Melo Cordeiro, Lda, uma empresa de consultadoria constituída em janeiro de 2019.

Tanto a sede da Portadmiral, como da Alixir e da Azul Internacional estão entre os alvos previstos das buscas que estão a ser realizadas nos Açores e em Lisboa. A residência de Khaled Saleh, em Lisboa, é outro desses alvos.

O caso Mala Ciao

O segundo processo relacionado com a operação de hoje no terreno será o caso Mala Ciao, que já levou os investigadores do MP e da PJ a realizarem buscas ao Benfica em junho de 2018. Na altura, e segundo o mandado de busca já divulgado, o MP e a PJ do Porto apreenderam no clube da Luz várias pastas com documentos relativos a jogadores de futebol, porque estavam à procura de indícios de fluxos financeiros e negócios suspeitos realizados entre o Benfica e, por exemplo, o Desportivo de Aves.

A suspeita? A existência de negócios que indiciavam a existência de contratos paralelos, ou seja, empréstimos de jogadores que teriam a opção de recompra e em cujos contratos dos atletas constariam "os valores à parte", ou seja, pagamentos por fora. Foi precisamente nesta operação de 2018 que os investigadores apreenderam o dossier referente ao jogador líbio Hamdou Elhouni, transferido do Santa Clara para o Benfica e depois para o Aves.

Neste processo, que também resultou de uma denúncia anónima e que visa ainda suspeitas sobre apostas desportivas fraudulentas, tráfico de influência e ofertas de pagamentos (entre 10 a 15 mil euros por atleta) alegadamente prometidos por responsáveis ligados a Benfica a jogadores de diversos clubes para ganharem jogos ao Porto e ao Sporting, estará agora sob investigação Diogo Boa Alma, administrador da SAD e diretor desportivo do Santa Clara. Boa Alma é também um dos alvos da operação de buscas em curso.