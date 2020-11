Governantes terão pressionado para favorecer o Benfica

AnónimoHá 5 minutos

Este país é uma vergonha. Um bando de atrasados mentais no poder, que governam para manter os seus postos, sempre em prol dos poderosos, com atropelos sucessivos das regras democráticas e do dever de missão a que estão eticamente sujeitos.

Esta vergonha política mantem-se com complacência do Presidente da República.

A vergonha moral, ética e criminal mantem-se por uma imoral complacência dos nossos órgãos judicias, que alinham pelo mesmo diapasão, de contra os poderosos nada fazer.

Gente pobre de espírito aquela que se despoja da responsabilidade e de valores por um clube de futebol...