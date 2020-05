PJ quer despistar maus-tratos a irmãs de Valentina

As meias-irmãs de Valentina, que continuam à guarda de uns tios paternos, foram sujeitas a exames médicos para determinar se foram vítimas de maus-tratos. As meninas foram conduzidas ao Instituto de Medicina Legal e alvo desses exames. Não são ainda conhecidos os resultados que foram pedidos pela investigação.

A Polícia Judiciária de Leiria tenta fechar todas as pontas soltas, para consolidar o processo contra o pai e a madrasta de Valentina. É preciso saber se esta foi a única criança vítima de maus-tratos, já que no agregado familiar havia mais três menores - as meias-irmãs de Valentina, de quatro anos e sete meses, e um filho de Márcia, de 12 anos.Leia mais no Correio da Manhã