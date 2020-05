Lisboa tem 15 milhões para arrendar mil casas ao Alojamento Local

Cerca de um milhar de habitações arrendadas, sobretudo entre as até agora no Alojamento Local (AL) e um investimento de 15 milhões de euros num horizonte de cinco anos, tantos quanto deverão durar os contratos. É esta a estimativa para o programa Renda Segura, que a Câmara de Lisboa tem vindo a preparar e que será operacionalizado esta semana, com a abertura da respetiva plataforma informática. "O princípio é arrendar fogos para que depois os possamos subarrendar nos nossos programas de habitação, a valores acessíveis, e com as regras do regulamento que já existe", explica ao Negócios Paula Marques, vereadora responsável pelo pelouro da Habitação.





