"Houve um desentendimento entre a mulher e o marido e ela disparou sobre ele, pondo-se em fuga", disse fonte da Polícia Judiciária de Leiria.

A Polícia Judiciária está à procura de uma mulher que alegadamente alvejou hoje o marido no peito, em Porto de Mós, no distrito de Leiria, informou à Lusa fonte daquela polícia criminal.



"Houve um desentendimento entre a mulher e o marido e ela disparou sobre ele, pondo-se em fuga", disse fonte da Polícia Judiciária de Leiria, ao referir que se trata de um crime de homicídio na forma tentada.



Segundo a mesma fonte, o homem foi atingido com um tiro "na zona do peito" e transportado para o hospital de Leiria.



A mulher continua em fuga, estando a Polícia Judiciária de Leiria a investigar o crime e a tentar localizar a suspeita.