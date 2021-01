PJ localiza criança trazida dos Países Baixos pela mãe para impedir partilha parental

A Polícia Judiciária localizou uma criança de 06 anos trazida para Portugal em finais de 2019 pela mãe, com o objetivo de impedir o cumprimento da partilha das responsabilidades parentais, fixadas judicialmente por um tribunal holandês, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a PJ, através da Diretoria do Centro, referiu que, em cumprimento de vários mandados de busca domiciliária, localizou na zona da Azambuja, no distrito de Lisboa, a criança vítima do crime de subtração de menor.

"Para lograr os seus intentos, a progenitora fugiu com a criança da Holanda para Portugal, onde se manteve em parte incerta, inviabilizando desta forma a sua plena integração social, nomeadamente acesso à educação e convívio com o pai e restante família", pode ler-se no comunicado.

Após as diligências desenvolvidas, a mãe foi constituída arguida e interrogada por elementos daquela autoridade policial, enquanto a criança foi entregue aos Serviços da Segurança Social de Leiria, que irão intermediar a sua entrega à família do progenitor.