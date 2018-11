A Polícia Judiciária esteve nos últimos dias nas oficinas do metro, na Pontinha, a recolher elementos e efectuar perícias, por suspeitas de sabotagem nas carruagens. Linha Verde foi interrompida três vezes esta semana por avarias.

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar suspeitas de sabotagem nas carruagens do Metro de Lisboa. Esta quinta e sexta-feira, inspectores da Unidade Nacional de Contraterrorismo estiveram nas oficinas do metro, na Pontinha, Lisboa, a recolher elementos e a realizar perícias às carruagens que têm causado problemas na circulação.



A investigação, segundo apurou a SÁBADO, ainda está numa fase preliminar, não tendo sido possível apurar, se houve alguma participação da administração do Metro de Lisboa ou dos sindicatos à Judiciária, que levou a estas investigações.



Esta semana, a linha verde do Metro de Lisboa - que liga Telheiras ao Cais do Sodré - esteve interrompida por três vezes, durante o período da manhã. Na terça-feira, a circulação esteve interrompida por mais de duas horas.



Logo na segunda-feira de manhã, o comboio avariou na linha, o que levou ao corte da circulação da mesma, já que a composição ficou parada junto à estação do Intendente. Os passageiros que seguiam nas carruagens tiveram de percorrer o caminho até à estação mais próxima a pé pelos túneis do metro da capital.



Os passageiros dizem ter sentido um forte cheiro a queimado e muito fumo, enquanto estavam na carraugem, como referiram aos bombeiros sapadores, chamados ao local. A avaria foi causada por uma fuga de ar no pneumático dos travões de um dos (vários) rodados do comboio. Essa fuga levou o sistema de segurança a accionar automaticamente o travão.



Nesse dia, o metro garantiu ao jornal Público que "a segurança de pessoas nunca esteve em causa, e todo o episódio foi regularizado e a circulação retomada, sem mais incidentes, ao fim de 30 minutos".



Por sua vez, na terça-feira, o comboio voltou a avariar, desta vez junto à estação de Roma, na Avenida do mesmo nome. A Linha Verde do metro de Lisboa esteve cortada na totalidade entre as 07h45 e as 08h32, altura em que passou a fazer-se a circulação entre Telheiras e Alvalade e entre o Areeiro e o Cais do Sodré.



Na quarta-feira, uma avaria voltou a atrasar o comboio pelas 8h30. O comboio ficou parado durante vários minutos, impedindo a circulação pelo local.



A SÁBADO enviou algumas perguntas ao Metropolitano de Lisboa, aguardando as respostas.