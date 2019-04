Sporting já entregou auditoria das contas do clube quando Bruno de Carvalho era presidente. Varandas suspeita de 1,7 milhões de euros gastos em advogados, 330 mil num clube de Cabo Verde e mais 60 mil numa empresa chinesa de brindes.

A auditoria feita às contas da Sporting SAD destapa sobretudo três saídas suspeitas de dinheiro, no total de 2,090 milhões de euros, na presidência de Bruno de Carvalho. Fora os casos de alguns pagamentos de elevadas comissões nas transferências de jogadores – que já estavam sob investigação -, a atual direção do clube fez chegar esta segunda-feira à Polícia Judiciária, para averiguação, os casos dos pagamentos suspeitos a advogados, ao Batuque FC, de Cabo Verde, e ainda a uma empresa chinesa.



Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.