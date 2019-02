"tão lamechas e autofágica" como a

É legítimo criticarem a exibição da equipa? É. Mas também é legítimo eu criticar a claque. Não gostei da atitude nos dois últimos jogos em casa. Querem um grupo com maior talento da formação? Nós também. Mas sabem a principal razão de não termos um grupo assim? Eu lembro: 14 de maio de 2018. Hoje, quando o clube se está a reerguer, voltámos a receber ameaças intimidatórias", adianta o presidente do Sporting.









A auditoria e os negócios do Sporting de Bruno de Carvalho



Leonina durante os anos 90 mas que não reconhece o espírito de "amor puro pelo clube", um "dar sem receber" de outros tempos, apelidando as claques de hoje como um "negócio". "O Sporting não será refém de ninguém."

mais de 50% do que gastou com todas as outras de advocacia em 16 anos", indica Varandas.



"O nosso departamento jurídico não tem visibilidade sobre o trabalho que foi feito por eles. Segundo a descrição das faturas, o Sporting pagou 1,7 milhões por trabalhos como: assuntos da presidência, agenda reunião Sporting, preparação de reunião, vários contactos com Bruno de Carvalho, ponto de situação, correspondência com o presidente, contactos com o presidente, aconselhamento ao presidente", indicou o presidente do Sporting.

outros 20 mil euros "por serviços de divulgação da marca Sporting na comunidade chinesa", realizados a uma empresa chamada Xao, Lda., à qual Varandas refere que o departamento de merchandising do Sporting não tem qualquer conhecimento sobre, e que "fechou atividade após pagamento".





sete jogadores pré-identificados mas dos quais "não existe qualquer relatório". Varandas refere que, em janeiro de 2018, foi solicitada pela SAD do Sporting uma minuta do contrato mas que este, no valor de 330 mil euros, "foi liquidado em maio de 2018 e nunca restituído".

Frederico Varandas falou também dos reforços de inverno do Sporting, sublinhando que não haverá mais investigações do Ministério Público às contratações leoninas. "Não teremos qualquer contratação investigada no Ministério Público, como Alan Ruiz que foi anunciado por 3,9 milhões mas depois aparece por oito no Relatório e Contas", atirou.





os maiores orçamentos da história" mas apenas ganhou uma Taça da Liga e . "Em cinco anos ficámos 3 vezes em terceiro. Em junho ficámos sem 5 titulares e a principal promessa da formação. A comissão de gestão recuperou dois jogadores que tinham rescindido. Herdámos um plantel desequilibrado, jogadores sem minutos, mas massa salarial pesada. Não é esta a visão que queremos. Queremos um plantel equilibrado, em que hajam grandes figuras mas em que todos possam jogar e acrescentem qualidade"

Varandas e Bruno de Carvalho, o "mentiroso compulsivo"



Os últimos momentos da conferência de imprensa serviram ainda para reagir às alegações do antigo presidente do Sporting de que Varandas estaria alegadamente a preparar a candidatura à presidência do Sporting desde 2016. O dirigente leonino falou num "mentiroso compulsivo" e explicou a recuperação do seu número de sócio.



"Um mentiroso compulsivo será sempre um mentiroso compulsivo. O senhor BdC já obrigou duas vezes os sócios a saírem de casa e a dizer que o lugar dele é em casa e longe do Sporting. A acusação é ridícula. Sou sócio do Sporting desde que nasci, fui atleta até aos nove anos, estive um ano sem pagar quotas - estive não, os meus pais - , aos 10 anos o meu avô voltou a fazer-me sócio. Se não quisesse recuperar o número de sócio, tinha 20 anos de sócio, podia candidatarme as vezes que quisesse. Mas em 2016 aproveitei essa campanha e paguei um ano de quotas para ter 38 anos de sócio", referiu Varandas.





"Isto é tudo uma mentira pegada

. Um milhão foi pago em cinco anos. Se virem o valor anual que é pago, e se perceberem que o Sporting deu sempre lucro nos nossos mandatos, percebem perfeitamente que o trabalho que esta empresa realizou foi fantástico", explicou Bruno de Carvalho, que referiu ainda que tem "exatamente o mesmo sentimento" pelo seu sogro que por Frederico Varandas.



"O problema da MGRA não é mais meu. Isso é um problema deles, se têm lá uma pessoa com o caráter do meu sogro. Por isso, quero dizer que é totalmente falso. Quando saímos, devia-se ainda umas centenas a essa empresa", indica o ex-presidente do Sporting.



Quanto aos contratos com empresas como a Xau Lda. e o clube cabo-verdiano Batuque FC, Bruno de Carvalho foi mais evasivo e desviou as atenções falando da luta contra a equipa B: "Uma das lutas, desde que cheguei ao Sporting, foi acabar com a equipa B. Agora é fácil a estes catraios falarem da equipa B porque já não existe. Por muito que não gostasse, o Sporting aceitou fazer mais um triénio de equipa B para ajudar as equipas da 2ª Liga, e com isso tinha de se contratar jogadores. Que eu nunca quis que isso acontecesse, sempre fui contra a equipa B e sempre a favor dos sub-23".



"Podem perguntar às pessoas da Federação, que vão dizer que afinal eu tinha toda a razão quando disse que a equipa B não era um bom caminho de progressão para os jogadores mas sim os sub-23. Fui eu que disse isso na Federação faz 4 anos. Por isso, se descemos de divisão, não era do nosso interesse", falando ainda de comissões pagas pelo Sporting em três jogadores contratados neste mercado de inverno. Bruno de Carvalho referiu um comunicado enviado à CMVM no qual indica que o clube de Alvalade pagou de comissão 480 mil euros por Idrissa Doumbia, 200 mil euros por Luiz Phellype e mais 400 por Gonzalo Plata.

Na conferência de imprensa, Varandas deixou as primeiras críticas aos adeptos leoninos que têm assobiado a equipa nas últimas prestações em casa e relembrou que a grande causa da crise do Sporting é o ataque à Academia de Alcochete. "Varandas admitiu ter pertencido à Juventude Mas o grande momento do balanço do presidente do Sporting estava reservado para o tema sobre a auditoria ao clube. Uma auditoria que "ainda não foi entregue" mas que Varandas aproveitou para desvendar alguns dados e apontar culpas à antiga direção de Bruno de Carvalho.Entre as revelações, está a sociedade de advogados MGRA, que contratou o sogro de Bruno de Carvalho em 2018 e com a qual o Sporting terá gasto 1,7 milhões de euros em três anos, "Em causa estão também 60 mil registados como "brindes e ofertas promocionais" eÉ também referida na auditoria o caso do Batuque FC, de Cabo Verde, sobre a qual o Sporting adquiriu direitos sobreO presidente de Sporting afirma ainda que nas últimas duas épocas, o Sporting teve "Em reacção à conferência de imprensa de Frederico Varandas, Bruno de Carvalho não poupou críticas ao presidente de Sporting. Falando num discurso "lamechas e autofágico". "Levou o tempo todo a dizer mal do clube, dos funcionários, do software... Parece que voltámos a 2011/2012. É a primeira vez que oiço um presidente de clube dizer com orgulho que tinha menos sócios", começou.Começando por desmistificar as declarações de Varandas: "Tudo o que falou para a Academia já estava implementado, com orçamento aprovado. Tudo o que falou sobre a formação, já estava implementado. Os orçamentos já existiam para todas as áreas. Só ouvi mentiras nesta conferência de imprensa", referiu Bruno de Carvalho.Chama Varandas de "um dos golpistas do Sporting" e refere que foi "uma das pessoas que mais fez" para que saísse da direção do Sporting. "Foi lamentável. Não teve nenhuma palavra de apreço para os sportinguistas, apenas chavões. A única coisa que ficámos a saber é que Varandas não se engana quando diz rigor, competência e empenho, visto que dizer muito mais palavras do que estas não é fácil" acusou Bruno de Carvalho.E o antigo presidente chamou ainda à atenção do novo para a obra feita durante o seu tempo na liderança do clube: "Varandas esqueceu-se de dizer que nós fizemos campos novos na academia. Esqueceu-se de dizer que fizemos a reestruturação elétrica em toda a academia, esqueceu-se de dizer que fizemos obras de manutenção na cobertura do estádio. Nos quartos dos miúdos foram feitas obras e está tudo restaurado. Ao rirem-se do sucedido em maio [ataque à Academia de Alcochete] foram capazes de derrubar uma direção que, essa sim, estava a fazer um projeto para os sportinguistas, e que estava a provocar cada vez mais alegria aos sportinguistas".Bruno de Carvalo aproveitou ainda para se defender dos primeiros dados da auditoria do Sporting apresentados por Frederico Varandas, na qual o presidente do clube de Alvalade referiu a existência de uma sociedade de advogados nas contas dos "leões" que envolvem o sogro da altura de BdC, pai da ex-mulher Joana Ornelas.