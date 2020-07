O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (CIAP) está a investigar 39 casos de crimes associados a futebol, revela o mais recente relatório de atividades da Procuradria-Geral da República. No total, o DCIAP teve mais de dois mil inquéritos, a maioria dos quais relativamente a crimes sexuais com menores.O departamento do Ministério Público de coordenação, investigação e prevenção da criminalidade violenta, altamente organizada ou de especial complexidade tinha centenas de processos a decorrer durante o ano de 2019, incluindo quase quatro dezenas de casos associados a desporto.Foram ainda investigadas 58 denúncias no setor desportivo, 3% do total de 1.996 denúncias recebidas em 2019.Em 2018, a então procuradora Geral da República, Joana Marques Vidal, a procuradora-geral distrital de Lisboa, Maria José Morgado, e o diretor do DCIAP, Amadeu Guerra, nomeou um pequeno grupo de procuradores para investigar exclusivamente crimes ligados ao futebol, uma decisão que causou controvérsia dentro do próprio Ministério Público e da Polícia Judiciária.Atualmente, a equipa é liderada pela procuradora Ana Catalão e conta com os procuradores Hugo Neto, Vera Camacho e Cristiana Mota. A remodelação feita em janeiro deste ano pela PGR surgiu na sequência da saída do DCIAP da procuradora Patrícia Barão, a magistrada responsável pela acusação ao hacker Rui Pinto.Esta equipa tem a cargo todos os processos que dizem respeito aos casos relacionados com o Benfica (como o processo Mala Ciao, ou os emails), como também o processo Cashball ou o caso da dupla representação no futebol nos principais clubes nacionais. Está ainda a ser investigado o jogo entre o Feirense e o Rio Ave de fevereiro de 2017, sobre o qual recaem suspeitas de corrupção de jogadores. Outro caso é o de um jogo entre o Sporting de Braga e o F.C. Porto no qual o diretor-geral dos azuis e brancos, Luís Gonçalves, terá feito ameaças a um árbitro.A Procuradora-geral deu ainda poderes à coordenadora Ana Catalão para, caso o pretenda, avocar, por exemplo, o processo Cashball, cuja investigação foi realizada pela Polícia Judiciária e pelo Departamento de Investigação e Acção Penal do Porto. André Geraldes, antigo diretor-geral do futebol do Sporting; Gonçalo Rodrigues, antigo responsável pelo gabinete de apoio ao atleta; João Gonçalves, empresário e alegado intermediário no caso; Paulo Silva, empresário, são os sete arguidos do caso, que terá começado com uma suspeita de corrupção no andebol.O relatório da PGR refere ainda que em 2019 estavam a ser investigados 116 inquéritos de branqueamento de capitais, 58 de crimes fiscais, 27 de crimes de corrupção, 25 de tráfico de estupefacientes, seis de criminalidade violenta e organizada e seis de violação de segredo.Houve ainda 1.791 inquéritos a crimes sexuais praticados com menores com recurso a meios informáticos. Destes, 1.141 deram entrada em 2019, tendo 650 transacionados do ano anterior. Foram ainda terminados 766 inquéritos, 146 dos quais por arquivamento e outros foram remetidos para as comarcas a quem compete este tipo de casos.Havia ainda 871 inquéritos relacionados com outros crimes, 359 que vêm de 2018.