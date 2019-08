A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na área do município da Covilhã, um homem de 33 anos, suspeito dos crimes de sequestro, violação na forma tentada e ofensas à integridade física de uma mulher de 83 anos, foi anunciado esta quarta-feira.O Departamento de Investigação Criminal da PJ da Guarda refere, em comunicado hoje divulgado, que a vítima é uma pessoa "particularmente indefesa" e que os crimes terão sido praticados no sábado, dia 03 de agosto, na Covilhã, distrito de Castelo Branco."O suspeito terá concretizado os crimes junto à residência da vítima, que reside sozinha e isolada, aparentemente sob efeito de substâncias estupefacientes e de álcool e depois de se ter ausentado de unidade hospitalar, para onde havia sido conduzido momentos antes, a fim de receber assistência médica", acrescenta a informação.Com 33 anos de idade e ladrilhador, o detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes com vista à aplicação das medidas de coação.