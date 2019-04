Um professor, de 32 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) suspeito da prática de abuso sexual de crianças e pornografia de menores, em Gondomar, informou a aquela força policial esta sexta-feira.De acordo com a PJ, o homem já foi presente a primeiro interrogatório judicial tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.Em comunicado, a PJ esclarece que "a investigação se iniciou na sequência de denúncia, por parte dos pais de um menor visado, de que o suspeito, ao longo dos últimos meses, vinha mantendo contactos de cariz sexual com menores do sexo masculino".